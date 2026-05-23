Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, eski çalışma arkadaşı Chirayu Rana tarafından cinsel tacizle suçlanan üst düzey yönetici Lorna Hajdini, dava sürecinin ardından çok sayıda tehdit ve taciz mesajı aldığını öne sürdü. Mahkemeye sunulan belgelerde yer alan ifadeler ise dikkat çekti.

DAVA DOSYASINA GİREN MESAJLAR TEPKİ ÇEKTİ

Dosyada yer alan mesajlardan birinde Hajdini’ye yönelik şu ifadelerin kullanıldığı belirtildi:

“Toplu tecavüze uğramanı ve sonrasında intihar etmeni umuyorum. Kahrolası pislik. Kendini öldür. Ailenin tümünün agresif kanserden yavaş ve acı verici şekilde ölmesini içtenlikle umuyorum”

Bir başka mesajda ise şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Aman Tanrım, sen çok havalı bir kızsın. Ne güzel kalçaların var. Sana karşı bir tutkum var"

“KÖLE” MESAJI DA MAHKEME BELGELERİNDE

Dava dosyasına giren başka bir mesajda ise kendisini “köle” olarak tanımlayan bir kişinin Hajdini’ye şu sözleri gönderdiği öne sürüldü:

"Şimdiye kadar hakkınızda okuduğum her şey hoşuma gitti. Adım *** eğer bir köleye ihtiyacınız varsa ben bir efendi arıyorum. O herif tam bir korkak haha"

Bir başka mesajda ise şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Tek yapmam gereken seni ***. Amerika'daki her erkek seni *** istiyor. Umarım sıra bana da gelir"

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR GÜNDEMDE

Öte yandan davayı açan eski JPMorgan çalışanı Chirayu Rana da ilk kez kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu. Rana, hakkındaki suçlamaları reddederken, Hajdini’nin kendisini rızası dışında ilişkiye zorladığını ve ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Rana’nın dava süreci başlamadan önce bankadan 20 milyon doları aşan bir tazminat talebinde bulunduğu da öne sürüldü.

JPMorgan cephesi ise şirket içinde yürütülen soruşturmada iddiaları doğrulayan herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıkladı.