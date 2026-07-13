Almanya'da bir mahkeme, pazartesi günü terör örgütü IŞİD ile bağlantılı Iraklı bir çifti, iki Ezidi kız çocuğunu köleleştirmek ve onlara istismarda bulunmak suçlarından uzun süreli hapis cezalarına mahkum etti.

Federal Savcılık tarafından savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla itham edilen çiftten erkeğe müebbet hapis cezası verilirken, kadına ise 9,5 yıl gençlik hapis cezası verildi. Alman gizlilik yasaları uyarınca Twana H.S. ve Asia R.A. olarak tanımlanan çiftin, son olarak Almanya'da yaşadığı ve nisan ayında ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde yakalandığı belirtildi.

Ezidi Çocukları Pazardan Satın Aldılar Federal savcının açıklamasına göre, söz konusu çiftin Ekim 2015 ile Aralık 2017 tarihleri arasında Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütü üyesi olduklarından şüpheleniliyor. İ

ddianamede, çiftin 2015 yılının sonlarında 5 yaşında, Ekim 2017'de ise 12 yaşında olan iki Ezidi kız çocuğunu Irak'taki bir pazardan satın alarak köle olarak tuttukları ifade edildi. Sanıklardan erkeğin çocuklara tecavüz ettiği, kadının ise odayı hazırlayarak kızlardan birine makyaj yaptığı ileri sürüldü.

Savcılık, Iraklı çiftin çocuklara yönelik ağır fiziksel şiddet uyguladığını, onları sürekli çalışmaya zorladığını ve darp ettiğini bildirdi.

Şüphelilerin, Kasım 2017'de Suriye'den ayrılmadan önce kız çocuklarını diğer IŞİD üyelerine devrettiği belirtildi.

Savcılık açıklamasında, tüm bu eylemlerin örgütün Ezidi dinini yok etme amacına hizmet ettiği vurgulandı.

Çoğunlukla Irak'ın kuzeyinde yaşayan etnik-dini bir azınlık olan Ezidiler, 2014 yılında IŞİD 'ın hedefi haline gelmişti.