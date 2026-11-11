The Beatles ile 1960’larda dünyayı sarsan "Sir" unvanlı Paul McCartney, azmin ve doğru ticari zekanın karşılığını hayatının olgunluk çağında aldı. Forbes'un açıkladığı son en çok kazananlar listesine göre 84 yaşındaki efsanevi sanatçı, servetini 1,4 milyar dolara çıkararak resmen milyarderler kulübüne katıldı. Müzik dünyasında McCartney’nin önünde yalnızca 2,8 milyar dolarla Jay-Z ve 2 milyar dolarla Taylor Swift yer alıyor. Ancak McCartney’yi bu noktaya taşıyan yol, diğer isimlerden çok daha sarsıcı bir hikaye barındırıyor.

KÖLELİK SÖZLEŞMESİNDEN MİLYARDERLİĞE

Bugün milyar dolarlık telif havuzunu yöneten McCartney ve grup arkadaşları, Beatles’ın yeri göğü inlettiği en parlak dönemlerde aslında neredeyse hiçbir şey kazanamıyordu. O dönemin acımasız yayıncı anlaşmaları yüzünden grup, satılan her plak başına 1 sentten bile az ödeme alıyordu. Şarkı sözlerinin ve bestelerin tüm kontrolünü şirketlere kaptıran ünlü sanatçı, bu dönemi açıkça "kölelik sözleşmesi" olarak tanımlamıştı.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN 1969 HAMLESİ

Kaderini başkalarının eline bırakmak istemeyen efsane müzisyen, grubun dağılmasına aylar kala 1969 yılında MPL Communications şirketini kurdu. Bu hamleyle sadece kendi solo şarkılarının haklarını güvenceye almakla kalmadı; Grease, Annie ve Guys and Dolls gibi dünyaca ünlü Broadway müzikallerinin telif haklarını da tek tek satın alarak dev bir telif şirketine dönüştü.

TABLOLARIYLA KATLANAN DEV SERVET

McCartney’nin kazancı yalnızca şirket gelirleriyle sınırlı kalmadı. The Beatles şarkılarının telif haklarından yılda 10 milyon dolar düzenli gelir elde eden sanatçı, dünyanın en prestijli metropollerindeki gayrimenkullerinin yanı sıra Pablo Picasso ve René Magritte gibi tarihin en büyük ressamlarının orijinal tablolarından oluşan paha biçilemez bir koleksiyonun da sahibi. 84 yaşında zirveye yerleşen efsane, müzik dünyasında sadece üretmenin değil, haklarına sahip çıkmanın nasıl milyar dolarlık bir başarıya dönüşebileceğini tüm dünyaya gösterdi.