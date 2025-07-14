Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile turizm çalışanları için haftalık izin haklarında değişikliğe gidildi.



Normal şartlar altında İş Kanunu'na göre 6 gün çalışmaları halinde 1 gün zorunlu izin kazanan işçiler, artık mesleklere göre izin haklarını kaybedebilecek.



Turizm sektörünü içerecek şekilde hayata geçirilen kanun değişikliğine göre turizm işçileri, haftalık izinlerini kullanabilmek için 6 gün değil, 10 gün boyunca aralıksız çalışmak zorunda kalacak.

KÖLELİK YASASINA BÜYÜK TEPKİ



Söz konusu düzenleme, turizm işçileri tarafından 'kölelik yasası' olarak değerlendirilirken, izin günlerinde büyük kayıp yaşayan işçilerin mağduriyeti için herhangi bir ek ödeme de yapılmayacak.



İnşaat başta olmak üzere birçok sektör tarafından söz konusu düzenlemenin kendileri için de geçerli olması talep edilirken, iş dünyasında kölelik düzeninin yakın gelecekte 'yeni normal' olmasından endişe ediliyor.





