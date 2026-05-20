Yüksek kolesterol, genellikle yaşla birlikte sessizce ilerleyen ve belirti vermeyen bir sağlık sorunu olarak biliniyor ancak uzmanlar, "fark edilmemesinin" riskin boyutunu değiştirmediği konusunda hemfikir. National Center for Biotechnology Information (NCBI) tarafından yayımlanan güncel araştırmalar, tedavi edilmeyen yüksek kolesterolün kalp-damar hastalıkları, infarktüs ve felç riskini doğrudan artırdığını ortaya koyuyor.

BESLENMEDE TEMEL İLKE

Kardiyolog Dr. Alan Goldberg’e göre kolesterol kontrolü, öğün miktarını azaltmaktan ziyade "akıllı beslenme" stratejisine dayanıyor. Dr. Goldberg, kalp sağlığını korumak isteyenler için dört temel prensibe dikkat çekiyor:

Yüksek lifli gıdaların tüketimi.

Doymuş yağların minimalize edilerek doymamış yağlara yönelinmesi.

Rafine karbonhidrat ve şeker kullanımının sınırlandırılması.

Ağırlıklı olarak bitkisel bazlı bir diyetin benimsenmesi.

CEVİZİN BİLİMSEL GÜCÜ

Kardiyolog Dr. John Higgins, diyet listelerine eklenecek en basit ve sürdürülebilir alışkanlığın günde bir avuç ceviz veya badem tüketmek olduğunu belirtti. Ceviz; çoklu doymamış yağlar, bitkisel steroller, lif ve antioksidanlar içeren kompleks yapısıyla "fonksiyonel gıda" kategorisinde değerlendiriliyor.

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan ve 365 katılımcının yer aldığı bir çalışma, 4 ila 24 ay boyunca düzenli ceviz tüketen bireylerin kolesterol seviyelerinde, tüketmeyenlere oranla anlamlı bir düşüş olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, cevizdeki antioksidanların LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu engelleyerek damar duvarlarında plak oluşumunun önüne geçtiğini vurguladı.

KOMBİNASYONLARLA MAKSİMUM FAYDA

Cevizin yüksek kalori içeriği nedeniyle günlük tüketiminin çeyrek fincan (bir avuç) ile sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, bu gıdanın mevcut diyete eklenmesinden ziyade, sağlıksız atıştırmalıkların yerine konulmasının önemini çiziyor. Kalp sağlığını destekleyen örnek eşleşmeler ise şöyle sıralanıyor:

Yulaf ezmesi ve ceviz: Çözünür lifler sayesinde kolesterolün vücuttan atılmasını hızlandırır.

Meyveler ve ceviz: Antioksidan korumasını iki katına çıkarır; protein desteği için yanına süzme yoğurt eklenebilir.

Bitter çikolata ve ceviz: Kakao flavanolleri sayesinde kan basıncını ve damar fonksiyonlarını destekler.