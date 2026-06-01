Tokyo’daki Shinjuku İstasyonu’nda gece vardiyasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Shuetsu Sato, istasyondaki yenileme çalışmaları sırasında yolcuların adres bulma sorununu çözmek amacıyla kendi inisiyatifiyle yönlendirme panoları hazırladı.

Şantiye alanındaki renkli koli bantlarını panolara yapıştırıp maket bıçağıyla ok ve harf figürleri oyan Sato’nun geliştirdiği bu özel yazı karakteri, tasarım literatürüne "Shuetsu-tai" (Shuetsu Yazı Tipi) adıyla dahil edildi.

BÜYÜK MARKALAR PEŞİNE DÜŞTÜ

İstasyon duvarlarındaki el yapımı tabelaların tasarım sektörü ve kurumsal firmalar tarafından fark edilmesinin ardından Sato’ya film afişleri, müze yönlendirmeleri ve marka logoları için teklifler iletildi. Nintendo ve Suntory gibi Japonya merkezli büyük şirketlerin ardından, uluslararası spor giyim markası Nike, Shinjuku bölgesinde açtığı yeni mağazasının özel logo tasarımı için Sato ile iş birliği protokolü imzaladı.

Projenin sanat yönetmenliği birimi, koli bandıyla oluşturulan tipografik karakterlerin güçlü bir görsel kimliğe sahip olduğunu bildirdi. Gerçekleştirilen bu endüstriyel tasarımlar ve toplumsal yaşama sağlanan lojistik katkılar nedeniyle Japon Tabela Tasarım Derneği (Japan Sign Design Association) tarafından Shuetsu Sato’ya resmi olarak "Platin Ödül" takdim edildi.

PROJELERDE MADDİ ÜCRET TALEP ETMİYOR

Küresel ölçekte ticari bir marka haline gelmesine rağmen Shuetsu Sato, yürüttüğü tasarım faaliyetleri için kurumsal firmalardan standart bir telif veya proje ücreti talep etmiyor. Kazanç miktarını tamamen iş ortaklarının takdirine bırakan Sato, çalışma şartı olarak yalnızca operasyonel süreçteki yemek, ulaşım masraflarının karşılanmasını ve koli bandı harici materyal kullanılmamasını şart koşuyor.

İlk dönemde metro hatları için hazırladığı yönlendirme tabelaları karşılığında istasyon yönetiminden teşekkür belgesi, şampuan seti ve tekstil ürünleri teslim aldığını belirten Sato, tasarım faaliyetlerini insanlara yardımcı olmak ve süreçten motivasyon sağlamak amacıyla sürdürdüğünü ifade ediyor.