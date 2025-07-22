Almanya’nın Köln kentinde görev yapan Türk kökenli bir kadın polis memuru, Türkiye adına casusluk yapmakla suçlanıyor. İddiaya göre polis memuru, Almanya’dan bazı bilgileri polis veri tabanından alarak, Köln yakınlarındaki Hürth'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’nda görevli bir kişiye iletti.

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), yaklaşık bir hafta önce hem polis memurunun hem de konsolosluk çalışanının evlerinde arama gerçekleştirdi. Aynı zamanda memurun görev yaptığı Köln Emniyet Müdürlüğü'ndeki ofisinde de incelemeler yapıldı.

KONSOLUSLUK ÇALIŞANIN EVİNDE ARAMA YAPTI

Devlet güvenlik birimleri, konsolosluk çalışanının evinde yapılan aramalarda bazı dijital veri taşıyıcılara ve delillere el koydu. FOCUS Online’da yer alan habere göre, fedaral savcının yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin Türkiye adına casusluk yaptığına yönelik “başlangıç şüphesi” ile hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı. Şüpheli konsolosluk çalışanının halen firarda olduğu öne sürüldü.

KADIN POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Savcılık, Türkiye Başkonsolosluğu’nun kendisinin aranmadığını vurgularken, casuslukla suçlanan polis memuru hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Köln Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu personelin resmi görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İddiaların doğrulanması durumunda, olay Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir diplomatik gerilime yol açabilir.