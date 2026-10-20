Kolombiya’nın Cauca yönetim bölgesinde orduya ait bir askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

PERSONEL VE İKMAL GÖREVİ YAPAYORDU

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; orduya ait ‘UH-60 Black Hawk’ tipi askeri helikopter, Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta rutin personel taşıma ve ikmal görevi yürüttüğü esnada kaza kırıma uğrayarak düştü.

19 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 mürettebat ile 15 askerin kazada yaralandığı ve tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Helikopterin düşüş nedeninin belirlenmesi için askeri makamlarca geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.