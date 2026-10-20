Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Bolivar yönetim bölgesindeki Cartagena Limanı’nda narkotik ekipleri tarafından kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, baskında toplam 7,6 ton kokainin ele geçirildiği belirtildi.

Narkotik polisinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda, kaçakçıların uyuşturucuyu tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla esmer şeker tozuyla karıştırdığı ve çuvalların içine gizlediği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle dedektör köpeklerinin ve X-ray tarama cihazlarının yanıltılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Ele geçirilen maddeler, laboratuvar incelemelerinin yapılması ve uluslararası bağlantıların belirlenmesi amacıyla Kolombiya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Interpol Dairesine (DIJIN) teslim edildi.

Polis, operasyonun yasa dışı uyuşturucu ticaretini yürüten suç şebekelerinin finansmanına önemli bir darbe vurduğunu açıkladı.

Ele geçirilen kokainin hangi ülkeye gönderilmesinin planlandığı ve sevkiyatın hangi kartel ya da suç örgütü tarafından organize edildiği henüz açıklanmadı. Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntıların paylaşılmadığını bildirdi.