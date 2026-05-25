Kolombiya’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi atmosfer iyice hareketlendi. 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ilk tur oylaması öncesi adaylar, kampanyalarının son gününde geniş katılımlı mitinglerle seçmene seslendi. İktidar koalisyonu Tarihsel Pakt’ın adayı Ivan Cepeda, Barranquilla kentinde düzenlenen mitingde mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun politikalarını sürdüreceklerini söyledi. Cepeda, sosyal adalet ve eşitlik vurgusu yaparak ilerici reformların devam edeceğini ifade etti. Sağ siyasetin öne çıkan isimlerinden Abelardo de la Espriella ise Medellin yakınlarındaki La Macarena Boğa Güreşi Arenası’nda destekçileriyle buluştu. Espriella, seçimi kazanmaları halinde Petro yönetiminin uyguladığı “topyekûn barış politikası”na son vereceklerini açıkladı. Demokratik Merkez Partisi’nin adayı Paloma Valencia da başkent Bogota’daki Movistar Arena’da düzenlenen etkinlikte ikinci tura kalabilmek için seçmenlerden destek istedi. Valencia konuşmasında güvenlik, fırsat eşitliği ve gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak ekonomik politikalar üzerinde durdu. Pazar günü yapılacak seçimin ilk turunda toplam 13 adayın yarışması beklenirken, kamuoyu yoklamaları Ivan Cepeda’nın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Anketlerde sağ blokta ise Abelardo de la Espriella ile Paloma Valencia’nın ikinci tur için öne çıkan isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

