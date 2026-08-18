Güney Amerika ülkesi Kolombiya, 10 Ağustos günü tarihinin en ağır doğal afetlerinden biriyle sarsıldı. Merkez üssü Chocó bölgesindeki San José del Palmar yakınları olan 7,4 büyüklüğündeki felaket; Cali, Pereira ve Manizales gibi büyük şehirlerde yıkıma yol açtı. Reuters'ın "ülkenin son bir asırdan uzun süredir gördüğü en şiddetli deprem" olarak nitelendirdiği felaketin üzerinden bir hafta geçmişken, bu kez gökyüzü sıra dışı bir renge büründü.

Özellikle aktif Galeras Yanardağı çevresinden kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerde, gün batımının alışılagelmişin dışında alacakaranlık bir kızıllığa teslim olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları bu manzarayı doğrudan yaşanan büyük depremle ilişkilendirdi.

Kızıl Gökyüzü ile Deprem Arasında Bilimsel Bir Bağ Var mı?

Manzara heyecan yaratsa da uzmanlar ve bilimsel kaynaklar, kızıl gökyüzü ile deprem arasında doğrulanmış bir illiyet bağı bulunmadığına dikkat çekiyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre; gün doğumu ve batımı esnasında Güneş ışınları atmosferde daha uzun bir mesafe kat ediyor. Bu esnada mavi ile mor dalga boyları kırılarak saçılırken, dalga boyu daha uzun olan kırmızı ve turuncu ışıklar kırılmadan gözümüze ulaşıyor. Atmosferdeki parçacık yoğunluğu ve bulut katmanlarının yapısı da bu renk tayfını çok daha belirgin hale getirebiliyor.

Mevcut veriler ışığında, sosyal medyada kurulan bağın aksine görüntüler doğrudan 7,4'lük sarsıntının bir sonucu olarak değerlendirilmiyor.

Aktif Galeras Yanardağı Anlık Takipte

Söz konusu görsel şölenin yaşandığı ve mercek altına alındığı Galeras bölgesi, Nariño sınırlarında yer alan son derece aktif bir volkanik hat. Kolombiya Jeoloji Servisi, yanardağdaki sismik, jeodezik ve jeokimyasal hareketlilik ile görsel değişimleri kurduğu gözlem istasyonlarıyla kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor.