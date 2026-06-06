Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçük, can kaybıyla sonuçlandı. Yetkililer, göçük altında kalan 7 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, Sutatausa kasabasına bağlı Las Peñas köyündeki kömür madeninde yürütülen çalışmaların tamamlandığını ve göçük altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

Yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma faaliyetlerinin ardından 7 işçinin cenazelerinin çıkarıldığını belirten Angel, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Vali, operasyonlarda görev alan kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve diğer görevlilere de teşekkür etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Madencilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, göçüğün nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği duyuruldu.

Kömür ve zümrüt madenciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölgede, iş güvenliği kaynaklı kazalar zaman zaman gündeme geliyor. Aynı bölgede yer alan Sutatausa kasabasında Mart 2023'te meydana gelen maden patlamasında da 11 işçi hayatını kaybetmişti.