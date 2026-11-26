Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde, 24 Kasım'da bir süpermarkette yaşanan rehine krizine ilişkin kurtarma operasyonunun görüntüleri yayımlandı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ulusal basında yer alan görüntülerde, La Castellana semtindeki alışveriş merkezinde bulunan süpermarkete yönelik operasyonun ayrıntıları yer aldı.

Görüntülerde, Savunma Bakanı Jorge Mora'nın olay yerine gelmesinin ardından saatler süren görüşmeler yürüttüğü, daha sonra Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetlere bağlı özel birliklerin ortak operasyon başlattığı görüldü.

68 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE EDİLDİ

Süpermarkete giren güvenlik güçlerinin saldırganları etkisiz hale getirerek kontrol altına aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Operasyon sırasında, aralarında marketin farklı bölümlerinde saklanan çalışanlar ve müşterilerin de bulunduğu 68 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi.

Süpermarket çevresinde toplanan aileler, vatandaşlar ve gazeteciler de operasyonun sonucunu bekledi. Görüntülerde, bölgedeki gergin atmosfer dikkat çekti.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, operasyon sırasında saldırganlardan biri çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Diğer şüpheliler ise direnmeden teslim oldu.

CUMHURBAŞKANI GÜVENLİK GÜÇLERİNİ TEBRİK ETTİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler mensuplarını cesaretleri, disiplinleri ve profesyonellikleri nedeniyle tebrik etti. De la Espriella, kurtarma operasyonuna katılan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Kolombiya'da 24 Kasım'da Villavicencio kentindeki yerel yönetim binasının önünde düzenlenen bombalı saldırıda 23 kişi yaralanmıştı.