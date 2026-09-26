Mehmet Çankaya, 13 Eylül’de Kolombiya’nın Choco bölgesindeki Condoto’dan Bogota’daki Guaymaral Havalimanı’na gitmek üzere HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçakla havalandı. Gönüllü 4 kadın sağlık görevlisini Condoto’ya götüren Çankaya’nın kullandığı uçakla saat 09.23’te telsiz bağlantısı kesildi. Uçağın kaybolmasının ardından son sinyalin alındığı bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, 3 gün sonra Pueblo Rico kırsalında uçağın enkazına ulaştı. Kazada Mehmet Çankaya ile uçakta bulunan 4 gönüllü sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi. GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çankaya, 23 Eylül’de Kolombiya’da toprağa verildi. Çankaya için memleketi Kuşadası’nda da gıyabi cenaze namazı kılındı. Hatice Hanım Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen törene Çankaya’nın babası Ergun Çankaya, kardeşleri Eda Çankaya Uçar ve Yalçın Çankaya’nın yanı sıra Paraguay’ın İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci ile aile yakınları katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından Mehmet Çankaya’nın ailesi, Yavansu Mahallesi’ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

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