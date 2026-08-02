Kolombiya’nın Cali kentinde 8 aylık hamile 21 yaşındaki María Camila Potosí’nin öldürülmesi ve bebeğinin rahminden çıkarılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yer göstermesi üzerine ulaşılan bebeğin cansız bedeninin, yapılan DNA incelemesi sonucu Potosí’nin doğmamış kız çocuğuna ait olduğu tespit edildi.

BEBEK MALZEMESİ ALMA BAHANESİYLE KANDIRDI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Potosí, anne adaylarına destek sağlayan bir belediye programında kendisini hamile gibi gösteren Yulieth Angulo ile tanışarak arkadaş oldu. Angulo, genç kadını öldürüp bebeğini kaçırmak amacıyla yerel bir sokak çetesinin 4 üyesiyle yaklaşık 4 milyon Kolombiya pezosu (güncel karşılığıyla yaklaşık 61 bin lira) karşılığında anlaştı. 16 Temmuz’da doktor kontrolüne giden Potosí’ye eşlik eden Angulo, kontrol sonrası bebek malzemesi alma bahanesiyle genç kadını motosikletine bindirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, Potosí’nin hayattaki son görüntüleri oldu.

BIÇAKLA KATLEDİP BEBEĞİ RAHMİNDEN ALDILAR

Savcılığın iddiasına göre Angulo, Potosí’yi Alto de Polvorines Mahallesi’ndeki bir eve götürdü. Burada bekleyen şüphelilerden Nitzon Mondragón’un genç kadına bıçakla saldırarak öldürdüğü öne sürüldü. Saldırının ardından gruptaki şüphelilerin birlikte hareket ederek bebeği rahminden çıkardığı değerlendiriliyor.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN EVİ TEMİZLEDİLER

Cinayetin ardından evi temizleyerek delilleri karartmaya çalışan şüphelilerden Juan José Narváez'in, cesedi olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki La Buitrera bölgesine taşıdığı iddia edildi. Potosí’nin cansız bedeni, kaybolmasından 4 gün sonra, 20 Temmuz’da Meléndez Nehri yakınlarında battaniyeye sarılı halde bulundu. İncelemelerde vücudunda en az 4 bıçak darbesi tespit edildi.

KENDİ AİLESİ İHBAR ETTİ, ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerindeki kadını tanıyan Angulo'nun ailesi durumu polise bildirdi. Düzenlenen operasyonla Angulo ve çete üyesi 4 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli; kasten öldürme, adam kaçırma ve delilleri karartma suçlamalarını reddetti.