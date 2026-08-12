Kolombiya'da 10 Ağustos'ta yerel saatle 07.34'te 7,4 büyüklüğünde neydana gelen depremden sonra ölü sayısı 180'i aştı.
2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı felaket sonucu Merkezi hükümet resmi ölü sayısını 181 olarak açıklarken, yerel yöneticilerin paylaştığı veriler toplam can kaybının 240'a ulaşabileceğini belirtti.
Deprem Kolombiya genelinin yanı sıra komşu ülkeler Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi.
Cumhurbaşkanı Espriella acil müdahale sürecini sevk ve idare etmek üzere Bogota'ya geçerken, sarsıntıdan en fazla zarar gören yerleşim yerleri Cali ve Pereira şehirleri oldu.
Merkez üssüne 55 kilometre mesafede bulunan Pereira'nın ana meydanı Plaza Bolivar'da en az bir bina yıkıldı.
Yerel yetkililer, sadece Pereira kent merkezinde en az 40 kişinin öldüğünü ve çöken 65 binada 15 kişinin mahsur kaldığını bildirdi.
Pereira'nın 160 kilometre güneyinde ve merkez üssüne 200 kilometre uzaklıkta yer alan Cali'de ise 32 bina yıkıldı.
GÜNEY AMERİKA'NIN ATEŞ ÇEMBERİ
Bu deprem, komşu ülke Venezuela'da Haziran ayında meydana gelen ve 6 bin 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 7,2 ile 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerden iki aydan kısa bir süre sonra yaşandı.
Birden fazla tektonik plakanın kesişim noktasında yer alan Kolombiya'da sıklıkla şiddetli depremler meydana geliyor.
Kıyı şeridine yakın bölgelerde daha yıkıcı olan bu sarsıntılar, küçük çaplı tsunamileri de tetikleyebiliyor.
Ülkede 1950 yılından bu yana depremler nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Tarihteki en büyük can kaybı ise 1999 yılında Armenia, Calarca, Pereira, Caldas ve Huila'yı etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1.185 kişinin ölmesiyle kaydedilmişti.
Geçen yıl Cundinamarca'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ise can kaybı yaşanmamıştı.