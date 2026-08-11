Kolombiya hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını resmen bildirdi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kolombiya hükümetinin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki "egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını" tanıdığı belirtildi. Bakanlık, bu durumun "İsrail'in ulusal savunması ile vatandaşlarını koruma kapasitesinin temel bir unsuru" olduğunu ileri sürdü. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "bu kararla Orta Doğu'da istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediklerini" savundu.

ABD DIŞINDA KİMSE TANIMIYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'nın bu adımı atmasından memnun olduklarını belirterek, Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür etti. İsrail, stratejik önemi nedeniyle bölgeden ayrılmak istemeyen bir güç olarak 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamıştı. Ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki "İsrail egemenliğini tanıdıklarını" açıklamıştı. Kolombiya'nın bu hamlesi, o tarihten sonra bu tür bir tanım yapan ülkeler arasında yer almasını sağladı.

27 TEMMUZ'DA GÖREVİ DEVRALDI

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını söylemişti. Bu adımlar, Kolombiya'nın İsrail ile ilişkilerinde bir dönüşüme işaret ediyor.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Abelardo de la Espriella hükümetinin İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti. Petro'nun bu eleştirisi, yeni hükümetin dış politika yönelimini sert bir dille eleştirmesini içeriyordu.