2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda liderlik düğümü son hafta maçında çözüldü. 6 puanla zirvede yer alan Kolombiya ile 4 puanlı Portekiz, grup lideri olarak son 32 turuna yükselmek için kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın son dakikasında Davinson Sanchez'in attığı gol milimetrik ofsayta takılırken mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kolombiya grubunu lider tamamladı ve Gana ile eşleşti. Grubu 2. sırada tamamlayan Portekiz'in rakibi ise Hırvatistan oldu. Portekiz'in rakibini elemesi durumunda son 16'da İspanya ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Cordoba, altıpas üzerinden vuruşunu yapsa da, top az farkla dışarı çıktı.

6. dakikada etkili gelişen atakta Luis Diaz, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapsa da çerçeveyi tutturamadı.

17. dakikada Kolombiya bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Jhon Cordoba'nın etkili şutunda kaleci gole izin vermedi.

24. dakikada sol çaprazda topla buluşan Cristiano Ronaldo, ceza alanına girer girmez dar açıdan şutunu çıkarttı ancak kaleci topu kontrol etmeyi başardı.

34. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde Ronaldo rövaşata denedi. Top savunmada Arias'a çarparak uzaklaştı.

41. dakikada Ruben Neves rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını denedi ancak top az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan James Rodriguez şutunu çekti. Kaleye yönelen topa son anda savunma siper olarak golü engelledi.

İlk yarının son bölümünde peş peşe karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

54. dakikada Jefferson Lerma'nın şutunu kaleci çıkarttı. Pozisyonun devamında bu kez Jhon Arias'ın etikili şutunda bir kez daha kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Felix'in ara pasında Ronaldo savunma arkasına sızdı. Karşı karşıya pozisyonda şutunu çeken Ronaldo'nun vuruşunda top direk dibinden dışarı çıktı.

65. dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Luis Suarez, dar açıdan şutunu çekerken savunmaya da çarpan top kaleye paralel gitti.

73. dakikada James Rodrigues'in yay üzerinden sert şutunda Veiga son anda kafasını siper ederek topu kornere yolladı.

90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quintero'nun ceza alanına yaptığı ortada Davinson Sanchez arka direkte kafayı vurdu ve ağları sarstı. Ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi.