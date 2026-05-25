Kolombiya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez de ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Kolombiya'nın kadrosu şöyle: Kaleci: Camilo Vargas , Alvaro Montero, David Ospina Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado Orta Saha: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin, Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jamınton Campaz Forvet: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.