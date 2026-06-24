FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu 2. maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Kolombiya tek golle kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda gol arayan Kolombiya 76. dakikada aradığı sayıyı buldu. Juan Quintero’nun hazırladığı pozisyonda topla buluşan Daniel Munoz, yaptığı vuruşla Kongo DC kalecisini mağlup etti. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kolombiya Kongo’yu tek golle mağlup etti.

İlk maçında Özbekistan’ı mağlup eden Kolombiya, Kongo DC karşısında da kazanarak puanını 6’ya yükseltti. Kongo ise 1 puanda kaldı ve tur umutlarını son haftaya taşıdı.