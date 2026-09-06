Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, mücevher alışverişi için gittiği mağazada 50 karatlık Kolombiya zümrüdünü beğenerek satın aldı. Oldukça sade bir görünümle mağazaya gelen Ersoy’u ilk anda tanıyamayan çalışanlar ise karşılarında ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlık yaşadı.

İLK ANDA BÜLENT ERSOY OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Ersoy’un mağazaya sade bir görünümle girmesi çalışanların kısa süreli bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Karşılarındaki kişinin Bülent Ersoy olduğunu ilk anda anlayamayan çalışanlar, korumaları ve asistanını görünce durumu fark etti.

Daha sonra Ersoy’a özel ilgi gösteren mağaza çalışanları, ünlü sanatçıya farklı mücevherleri sundu.

50 KARATLIK KOLOMBİYA ZÜMRÜDÜNÜ BEĞENDİ

Mağazadaki mücevherleri tek tek inceleyen Ersoy’un tercihi ise 50 karatlık Kolombiya zümrüdü oldu.

Taşı beğenen Diva, zümrüdü satın aldı. Ersoy’un mücevherin fiyatını dahi sormadan alışverişi tamamladığı belirtildi.

MÜCEVHER TUTKUSUYLA BİLİNİYOR

Gösterişli mücevherleriyle sık sık adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu alışverişiyle de değerli taşlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Diva’nın tercih ettiği 50 karatlık Kolombiya zümrüdü, mağazadaki alışverişin en dikkat çeken parçası oldu.