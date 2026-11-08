Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesine bağlı Santa Rosa del Sur kasabasındaki askeri üs, patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 16 askerin yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörizmin devleti dize getiremeyeceğini belirtti. De la Espriella, faillerin tespit edilip yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatı verdiğini kaydetti.

De la Espriella, “Bu örgütler tamamen çökertilene dek askeri, polis ve istihbarat operasyonlarını yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Devlet teslim olmaz, tehditler karşısında pazarlığa oturmaz ve gözünün korkutulmasına izin vermez” ifadelerini kullandı.