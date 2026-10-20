Kolombiya'nın güneybatısındaki Narino yönetim bölgesinde yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre göçük, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende meydana geldi. Yaralıların tedavisine başlandı.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından kepçeler yardımıyla çıkarıldığını bildirdi.

GÖÇÜK ALTINDA HÂLÂ MADENCİLER VAR

Yerel basına göre göçük altında hâlâ madenciler bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yerel basına yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." dedi.

AYNI BÖLGEDE AĞUSTOSTA 13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kolombiya'nın aynı bölgesinde ağustos ayında meydana gelen benzer bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor. Güvenlik kaynaklarına göre yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ile suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.