Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde silahlı kişilerin bir süpermarkette rehin aldığı 30 kişiden 10'u serbest bırakıldı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, içeridekilerin serbest bırakılması için soyguncuları ikna etmeye çalışıyor.

Kolombiya polisinin X hesabından yapılan açıklamaya göre silahlı kişiler, yerel saatle 08.00'de La Castellana Mahallesi'ndeki bir süpermarkette soygun girişimi sırasında 30 kişiyi rehin aldı. Polis, bu kişilerden 10'unun serbest bırakıldığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI SOYGUNCULARLA İLETİŞİME GEÇTİ

Cumhurbaşkanı De la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora, operasyonları yerinden takip etmek üzere Cartagena'daki Komuta Merkezi'ne geçti.

Soyguncularla iletişime geçen De la Espriella, X hesabından yaptığı açıklamada krizin bir para nakil aracını soyma girişiminden kaynaklandığını belirtti. De la Espriella, grubun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti, operatörler panik butonlarına bastı ve polis hemen olay yerine geldi. Kaçacak yer bulamayınca bir iş yerine sığınarak 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldılar.”

Devletin tüm imkanlarının ve güvenlik birimlerinin sahada olduğunu belirten De la Espriella, “Bu durum alıkonulanlar için iyi sonuçlanacak ancak saldırganlar için aynı şeyi söyleyemem. Ordu ve polisin özel kuvvetleriyle oradayız.” ifadelerini kullandı.