Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönünde ihbar yapılan 7 katlı Cansever Apartmanı tedbiren boşaltıldı. Binadaki 14 dairede yaşayan 33 kişi tahliye edildi.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki apartmanda oturan bazı kişiler, binanın kolon ve kirişlerinden ses geldiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevresinde güvenlik önlemleri alınan bina, yapılan ilk incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı.

BİR AİLE ÖĞRETMENEVİNDE MİSAFİR EDİLECEK

Olay yerinde incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını söyledi.

Ekiplerin binanın tahliyesini uygun gördüğünü belirten Çalık, tahliye edilenlerden yalnızca bir ailenin kalacak yeri olmadığını ve bu ailenin öğretmenevinde misafir edileceğini aktardı.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.