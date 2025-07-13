Kolpaçino serisinde canlandırdığı karakterin “on numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Volkan Başaran, meslek hayatında yeni bir yola girdi. 42 yaşındaki oyuncu, Bakırköy sokaklarında pilav satarak geçimini sağlıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, “Kurtlar Vadisi”, “Kuruluş Osman” ve “GDO Karakedi” gibi önemli yapımlarda da rol alan Başaran, bir dönem oyunculuğun aranan yüzlerinden biriydi. Ancak son dönemde kamera arkasından uzaklaşan sanatçı, sinemada canlandırdığı karakterlerden esinlenerek yeni bir girişime imza attı.

Başaran, "GDO Karakedi" filminde kullandığı pilav arabasını gerçek hayata taşıyarak, sokakta satış yapmaya başladı. Arabasının üzerine film sahnelerinden kesitler yapıştıran oyuncu, hem nostalji yaşatıyor hem de hayranlarıyla doğrudan iletişim kuruyor.