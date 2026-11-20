Premier Lig'de yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Manchester United, ara transfer döneminde hücum hattına ses getirecek bir takviye yapmak için düğmeye bastı. Kırmızı Şeytanlar'ın bu operasyon için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtilirken, teknik direktör Mauricio Pochettino da yönetime dört golcüden oluşan özel raporunu sundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; listenin en dikkat çekici ismi Galatasaray forması giyen Victor Osimhen oldu. Nijeryalı santrforla çalışmaya son derece sıcak bakan Pochettino'nun, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde de bu transfer için girişimlerde bulunduğu ve anlaşma aşamasına kadar geldiği hatırlatıldı. Osimhen'in yüksek bonservis bedeli ve maaş beklentisi nedeniyle ocak ayında transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü, ancak deneyimli teknik adamın bu hedeften kolay kolay vazgeçmeyeceği vurgulandı.

PAVLİDİS VE GUİRASSY

Manchester United'ın transfer radarındaki diğer isimlerin ise geçmişte Fenerbahçe'nin gündemine gelen golcülerden oluşması dikkat çekti. Portekiz temsilcisi Benfica formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 19 gol atarak olağanüstü bir grafik çizen 27 yaşındaki Vangelis Pavlidis'in, Premier Lig'de oynama fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Yunan golcüyle Tottenham ve Barcelona'nın da yakından ilgilendiği kaydedildi.

Listedeki bir diğer önemli aday olan Serhou Guirassy ise sezon başında Fenerbahçe ile anlaşma noktasına kadar gelmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüpte yaşanan başkanlık seçiminin ardından transfer stratejisi değişmiş ve tercih Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku ikilisinden yana kullanılmıştı.

IVAN TONEY İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

İngiliz devinin hücum hattı için oluşturduğu dört kişilik listede yer alan son ismin ise Ivan Toney olduğu öne çıktı. Manchester United yönetiminin, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun raporu doğrultusunda belirlenen dört golcü için de kulüpleri ve temsilcileriyle temaslarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.