Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynadı. 15 yıldır Apple'ın başında olan ve şirketi 4,75 trilyon dolarlık dev bir imparatorluğa dönüştüren Tim Cook, CEO'luk koltuğunu devretti. Ancak Cook'un şirket için özel olarak kurgulanan yeni görevi ve bu pozisyon için alacağı dudak uçuklatan maaşı ortaya çıktı.

KOLTUĞU BIRAKTI AMA GELİRİ REKOR KIRDI

Apple'ın yeni yapılanmasında Cook’un yeni görevi İcra Kurulu Başkanı oldu. Görev değişimiyle birlikte Cook için yıllık 2 milyon dolar taban maaş ve 45 milyon dolarlık hisse payından oluşan toplam 47 milyon dolarlık dev bir paket açıklandı. Bu rakam, Cook'un bir önceki yılki gelirine kıyasla yüzde 20'lik bir gerilemeye denk gelse de dev küresel şirketlerin icra kurulu başkanları arasında kırılması güç bir rekora işaret ediyor.

HÜKÜMET VE POLİTİKACILARLA İLİŞKİLERİ YÜRÜTECEK

Yıllardır Washington ve Pekin hattındaki kritik dengeleri başarıyla yöneten Cook, yeni görevinde küresel liderler, hükümetler ve politika yapıcılarla olan doğrudan ilişkileri yürütmeyi sürdürecek. Wall Street analistleri, hazırlanan bu devasa paketin Cook'u sadece pasif bir denetleyici değil, operasyonel kararlarda ağırlığını koruyan güçlü bir lider konumunda tutacağını vurguluyor.

YENİ CEO JOHN TERNUS'TAN İLK MESAJ

Apple’ın 21. yüzyıldaki ikinci CEO koltuğuna 25 yıllık tecrübeli donanım mühendisi John Ternus oturdu. Taban maaşı 3 milyon dolara çıkarılan ve 2027 için 55 milyon dolarlık hisse hedefi koyulan Ternus, koltuğa oturur oturmaz çalışanlara müjdeyi verdi.

APPLE HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Ternus'un ilk büyük sınavı, Cupertino'daki Apple Park'ta gerçekleşecek olan yıllık dev iPhone etkinliği olacak. Sektör kaynakları, Apple'ın bu lansmanda ilk kez katlanabilir akıllı telefon modelini gün yüzüne çıkaracağını konuşuyor. Ternus'un "devasa ve olağanüstü" olarak nitelendirdiği etkinliğin haberi bile piyasaları hareketlendirerek Apple hisselerini yüzde 2,5 oranında arttırdı.