Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38’inci Olağan Kurultay’a ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin verdiği iptal kararının ardından parti içinde başlayan tartışmalar sürerken, dikkat çeken isimlerden biri de Polat Şaroğlu oldu. CHP’nin son kurultayında Parti Meclisi seçimlerinde 1022 oy alarak en yüksek desteği alan isimlerden biri olan Şaroğlu, sürecin ilk günlerinde seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’e desteğini açıklayan isimler arasında yer aldı.

KAYYUM’U DEĞİL ÖZEL’İ SEÇTİ

CHP’nin 28–30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda delegelerden en fazla oyu alan isimlerden biri olan, parti içinde ise yurtiçi örgütlenme görevini üstlenen 27’nci Dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, hemşerisi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen siyasi tercihinin yönünü Özgür Özel’den yana belirledi.

ÖZEL İLE KENT KENT DOLAŞIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP’nin genel başkanlığına atanması sonrasında seçilmiş genel başkan Özgür Özel’e desteğini açık biçimde ortaya koyan Şaroğlu’nun, Özel’in gittiği kentlerde de aktif rol alarak ve saha çalışmalarında yer almayı sürdürüyor. Parti içinde örgüt çalışmalarında etkin görev üstlenen Şaroğlu’nun, Özel’e ile birlikte hareket edeceği ve olası kurulması beklenen yeni siyasi oluşumda da yer alacağı ifade ediliyor.