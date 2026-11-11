İsrail Meclisi'nin açılış oturumunda Filistinlileri ırkçı ifadelerle hedef alan konuşmasının ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan geçici başbakan Binyamin Netanyahu, Siyonist muhalefet bloğuyla ortak bir hükümet kurulabileceğini savundu.

‘BİLDİĞİM HER ŞEYİ BURADA ANLATAMAM’

İsrail halkının zor dönemlerde bir araya gelme iradesine sahip olduğunu öne süren Netanyahu, seçimlerde vatandaşların çoğunluğunun da birlik hükümetinden yana tercih ortaya koyduğunu iddia etti.

Netanyahu, ülkenin karşı karşıya olduğu gelişmelere işaret ederek, "Bildiğim her şeyi burada anlatamam ama önümüzde duran ağır sınamaların ne olduğunu bilen yeterince insan var" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN TRUMP'I HER GÜN ARADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Netanyahu'nun sözünü ettiği "ağır sınamaların" neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermemesi dikkat çekti. Financial Times gazetesi, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmaya ikna etmek amacıyla her gün telefonla aradığını yazmıştı.

İSRAİL'DE HİÇBİR BLOK TEK BAŞINA ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADI

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan muhalefet bloğu lideri Gadi Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Seçim sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon 53 sandalye kazanırken Siyonist muhalefet bloğu 48 sandalyede kalmıştı. İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden hükümet kurmak için gereken 61'e hiçbir blok tek başına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise toplam 19 milletvekili çıkararak seçimlerde önemli bir başarı elde etmişti.