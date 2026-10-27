İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud partisi, salı sabahı oy verme işlemlerinin başlamasından önce Arap kent ve kasabalarındaki sandık sonuçlarına itiraz etme hazırlıklarına girişti.

İsrail basınının Netanyahu'nun partisi olan Likud'dan yetkililere dayandırdığı haberlerine göre, Netanyahu’nun kazanamaması halinde oyların "çalındığı" iddiasında bulunulacak.

İsrail'in 12 Kanal'ı, Likud’un Arap yerleşimlerindeki sandıklara yönelik çeşitli şikayetler ve sahtekarlık iddialarını şimdiden hazırlamakta olduğunu aktardı.

Likud'un, sandıklara kara çarşafla gelen kadın seçmenlerin yanı sıra bazı oy verme merkezlerinde kadın ve erkekler için ayrı oy kullanma saatleri belirlendiği iddialarına itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi. Bu iddialar kanıtlanmadı.

PARTİ ÜYELERİ SEÇMENLERE MUSALLAT OLDU

Parti bu kapsamda, nüfusunun çoğunluğunu Arapların oluşturduğu bölgelerdeki sandıkları "izlemek" amacıyla birkaç bin parti üyesini görevlendirdi.

12. Kanal, bu tür konuların Merkez Seçim Komisyonu yönetmelikleri tarafından düzenlenmiş olduğunu, ancak Likud’un buna rağmen sahtekarlık iddiasında bulunmaya hazırlandığını bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre parti, kaybedeceği bir senaryoya hazırlık yaparak yaygın sahtekarlık iddiaları sunma ve seçimin "çalındığını" öne sürme ihtimalini görüştü.

KANIT YOK, İTHAM VAR

Arap yerleşimlerindeki sözde usulsüzlük iddiaları hakkında Haaretz'e açıklama yapan Likud kaynağı “Diyelim ki bir kadın burka giyerek oy kullanmaya geldi ve birkaç dakika sonra burka giyen başka bir kadın geldi; belki de aynı kişidir? Bunu kontrol edip doğrulamamız gerekecek” dedi.

Haaretz, parti içindeki aktivistlerin sandık merkezleri dışında seçmenlerden kimlik sorma yetkisi bulunmadığına dikkat çekerken, Likud kaynağının bir kadının kimliğini göstermeyi reddetmesi durumunda ne yapılacağını belirtmediğini söyledi.

Aynı kaynak, “Arap sektöründe sahtekarlığı önleme konusunda bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı çabamızı gösterdik.” ifadelerini kullandı. Bu sözde 'sahtekarlık' iddiaları için tek bir kanıt sunulmadı

PLANLARI ÇOKTAN YAPMIŞLAR

Netanyahu’ya yakın bir kaynak Haaretz’e, “Kaybetme durumunda ne yapılacağı sorusu etrafında çeşitli tartışmalar yapıldı. 'Seçimler çalındı ve hile yapıldı' kampanyasından yana net görüşler ifade edildi.” açıklamasında bulundu.

Kaynak, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020’de Joe Biden aleyhine öne sürdüğü hile iddialarına benzer olacağını ekledi.

Haberde, Netanyahu’nun bu görüşmelere bizzat katılmadığı ancak üst düzey Likud yetkililerinin olası bir yenilgi halinde sonuçlara itiraz etmek istemesi durumuna karşılık seçimin çalındığı iddiasını şimdiden hazırladığı, Netanyahu’nun da bu seçeneği değerlendirmekte olduğu kaydedildi.

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI ENDİŞELİ

Sivil haklar grupları, sandıklarda hiçbir resmi görevleri ve oy verme işlemini denetleme yetkileri bulunmayan binlerce aktivistin Arap bölgelerine gönderilme planına dair endişelerini dile getirdi.

Sandıklarda kimlerin bulunabileceği ve ne yapabileceğine ilişkin polisin uygulamakla yükümlü olduğu sıkı yasal düzenlemeler bulunması sebebiyle söz konusu kişilerin seçim günü ne yapacakları sorusu gündeme geldi.

Merkez Seçim Komitesi Genel Müdürü Dean Livne, İsrail seçimlerinde yaygın sahtekarlığa dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve mevcut önlemlerin yeterli olduğunu belirtirken, gözlemci göndereceğini duyuran Likud ve Dini Siyonizm partisi Arap sandıklarının sahtekarlık riski taşıdığını nasıl tespit ettiklerini açıklamadı.

Denetleme grubu İsrail'de Kaliteli Hükümet Hareketi ise seçim yasası ihlallerini yetkililere bildirmek üzere bir seçim güvenliği hattı işleteceğini duyurdu.