Sammy ve John Knowles, 4 yaşındaki oğulları Jaxon'ı, hayatlarının son şansını verdiği bir tatil dönüşü kaybetti. Bir dönüm noktasında, "O bizim mucize bebeğimizdi ve çocuk sahibi olabilmemiz için son şansımızdı, şimdi o gitti" sözleriyle acılarını paylaşan Sammy Knowles, oğlunun menenjite yakalanıp hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yorkshire Live'ın haberine göre, Sammy ve John, tatil yapmış ve evlerine dönmüşlerdi ancak, pazar günü tatilden sonra oğulları aniden hastalandı. Sammy, Jaxon’ın bir süre halsiz olduğunu ve koltuğunun altında ağrı olduğundan şikayet ettiğini anlatırken, oğlunun bir süre uyuduktan sonra ateşi arttığını ve vücudunda kızarıklıkların belirmeye başladığını açıkladı. İlk başta suçiçeği olduğunu düşünse de durumun giderek kötüleştiğini fark etti.

Hızla hastaneye sevk edilen küçük Jaxon, Rotherham Hastanesi'ne yetiştirildiğinde, menenjit teşhisi kondu. Sammy ve John, hastaneye vardıklarında büyük bir şok yaşadı. Menenjit hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan aile, doktorlardan aldıkları haberle yıkılırken, Jaxon’ın durumu hızla kötüleşti ve yapılan müdahalelere rağmen kalbi durdu. Bir süre hayata döndürülse de, çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.