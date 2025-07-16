Fransız otomotiv üreticisi Renault, Haziran ayı satışlarındaki zayıflık ve Avrupa pazarındaki genel daralma nedeniyle 2025 hedeflerini aşağı çekti. Bu açıklamanın ve yönetim değişikliğinin ardından şirketin hisseleri yüzde 17'den fazla gerileyerek 33,90 euro seviyesine düştü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılına ilişkin işletme marjı hedefi, daha önce açıklanan "en az yüzde 7" seviyesinden yüzde 6,5'e indirildi. Ayrıca, yılın ilk yarısında yalnızca 47 milyon euro (yaklaşık 54,5 milyon dolar) serbest nakit akışı elde edilebildiği bildirildi.

Renault, geciken ödemeler ve Avrupa’daki binek otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmaya bağlı olarak yaklaşık 900 milyon euro düzeyinde negatif işletme sermayesi ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin ardından hisse fiyatı, önceki günkü 41,26 seviyesinden hızla gerileyerek 33,90 seviyesine düştü ve teknik analizde GAP (fiyat boşluğu) oluşmasına neden oldu. Bu boşluğun ilerleyen günlerde fiyat hareketleriyle kapanabileceği öngörülüyor.

Şirket, yılın ikinci yarısında maliyetleri düşürerek marjlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak bazı analistler, Avrupa pazarında süregelen yapısal zorlukların Renault'nun performansı üzerinde uzun vadeli baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.