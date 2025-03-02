İngiltere'de yaşayan dört yaşındaki Jaxon Knowles, annesi Sammy Knowles (40), babası John Knowles (38) amcası ve bir aile dostuyla birlikte Blackpool'da kısa bir tatil yaptı. Aile 16 Şubat'ta eve dönerken, küçük çocuk koltukaltında bir ağrı hissettiğini söyledi. Bir süre uyuduktan sonra mide ağrısından şikayet etmeye başladı.

Annesi Sammy, oğluna ateş düşürücü verdi ve saat 02.00'ye kadar onun yanında kaldı. Ancak sabaha karşı 05.00'te uyandığında Jaxon'ın vücudunda bir döküntü fark etti. Önce suçiçeği olduğunu düşündü ancak durumu hızla kötüleşti. Küçük çocuk kusmaya başladı ve ardından ağzı ile dili şişti.

Aile acil servisi arayarak yardım istedi. O anları anlatan anne Sammy, "Hemen acile gitmek istedim. Giyinirken Jaxon kusmaya başladı, ağzı ve dili şişti. 999'u aradığımızda onu yan yatırmamız gerektiğini söylediler çünkü nefes almakta zorlanıyordu" dedi.

Dakikalar içinde sağlık ekipleri eve ulaştı. Jaxon, Rotherham Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesi, "Ambulanstayken 15 doktor ve hemşirenin yoğun bakımda bizi beklediğini söylediler. Menenjit teşhisi o an kondu, şoke oldum çünkü yıllardır bu hastalığı duymamıştım" diye konuştu.

MUCİZE BEBEĞİN ACI VEDASI

Doktorlar, Jaxon'ın durumunu stabilize etmeye çalışırken döküntüleri mor renge dönmeye başladı. Ailesi onunla vakit geçirmeye çalıştı, annesi ninniler söyledi. Ancak durumu ağırlaşınca yapay komaya alınmasına karar verildi. Sağlık ekipleri Jaxon'ın kalbinin durduğunu, ancak yeniden çalıştırmayı başardıklarını söyledi. Fakat kısa bir süre sonra aile yeniden odaya çağrıldı ve küçük çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Jaxon'ın ölümüyle yıkılan aile, 10 Mart'taki cenaze töreni için hazırlık yaparken annesi Sammy, "Hala gerçek gibi gelmiyor. Hafta sonu boyunca gayet iyiydi ama birkaç saat içinde elimizden kayıp gitti" dedi.

Jaxon, ailesinin "mucize bebeği" olarak dünyaya gelmişti. Annesi, yedi yıl boyunca çocuk sahibi olmak için mücadele ettiğini, beş tüp bebek tedavisi ve diğer doğurganlık tedavileri gördüğünü söyledi. "O bizim dünyamızı değiştirdi. Üç düşük yaşadıktan sonra bize umut oldu. Dünyayı onunla gezdik, geçen yıl Noel'de Lapland'a gitmiştik" dedi. Jaxon'ın anısını yaşatmak isteyen ailesi, menenjit araştırmalarına destek sağlamak amacıyla "Meningitis Now" adlı vakıf için bağış kampanyası başlattı.