21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu, Valiliğe verdiği dilekçenin ardından yüzlerce polisin girerek boşalttığı CHP Genel Merkezine ilk kez bugün gelecek.



Kılıçdaroğlu'nun bugün partide görevlendireceği A takımını duyurması beklenirken, mahkeme kararıyla boşaltılan koltuklara yerleşmek için Kılıçdaroğlu ekibinde kıyasıya bir rekabet başladı.



ÖZTRAK VE ŞİMŞEK 'SÖZCÜLÜK İÇİN' BİRBİRİNE GİRDİ



Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve bayramda Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki konutunda ziyaret eden Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında "Kemal Bey parti sözcülüğü için Faik Öztrak'ı düşünüyor" ifadelerini kullandı.





Yarkadaş'ın açıklaması, bu göreve talip olan CHP eski Milletvekili ve mevcut MYK üyesi Berhan Şimşek cephesinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Oda TV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu ilk aşamada CHP sözcüsü olarak Berhan Şimşek’i düşündüğü ancak uzun yıllar parti sözcüsü olarak görev yürüten Öztrak’ın, hem parti hafızası hem de kurumsal iletişim açısından sözcülük makamının “tecrübeli isimlerde kalması gerektiğini” savunduğu iddia edildi.



Öztrak'ın bu görev için adeta kendine yol açması, Berhan Şimşek ve ona yakın isimlerde büyük bir öfkeye neden oldu.



KILIÇDAROĞLU CHP'SİNDE YENİ KRİZLER YOLDA



CHP'li seçmenin Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönmesine yoğun tepki göstermesine rağmen bu süreçte Kılıçdaroğlu'na yakın duran çok sayıda ismin, önümüzdeki günlerde açıklanacak parti içi görevlendirmelerde 'umdukları' koltuğa gelememeleri halinde CHP içerisinde büyük bir krize yol açabilecekleri düşünülüyor.















