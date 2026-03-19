Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool'a 4-0 kaybettiği maç yalnızca skoruyla değil, yaşanan sakatlıklarla da kabusa döndü. İlk dakikalarda yaşadığı sakatlığın ardından devre arasına kadar devam eden Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı.

YILDIZ GOLCÜNÜN KOLU KIRILDI

Gece saatlerinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada Victor Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği duyurulmuştu. Açıklamada özetle, "Maç sonunda hastanede yapılan kontrollerinde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı" denilmişti.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Yıldız futbolcunun tedavisiyle ilgili yol haritasında ilk adımlar da belirlendi. HT Spor'da yer alan habere göre Osimhen, milli maç haftasında liglere verilen arada İngiltere'den ülkesi Nijerya'ya gidecek.

Ameliyat kararı henüz netleşmeyen Osimhen'in durumu Nijerya'da yakından takip edilecek ve koluna herhangi bir müdahalede bulunulması gerekirse 27 yaşındaki golcü, Türkiye'ye planlanandan daha erken dönecek.