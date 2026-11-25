Kış aylarında kabaran doğal gaz faturaları hane bütçelerini sarsarken, ısınma alışkanlıklarını kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) bünyesindeki bilim insanları, hemen her mutfakta bulunan tuz ile suyu tepkimeye sokarak evleri ısıtan yeni nesil bir sistem geliştirdi.

Klasik kombi, petek ve elektrikli ısıtıcı devrini kapatmaya hazırlanan bu yenilikçi teknoloji, termokimyasal malzemelerin (TCM) enerji depolama gücünü kullanıyor. Fosil yakıt tüketimini sıfıra indirmeyi hedefleyen ve doğaya hiçbir zarar vermeden yüksek ısı sağlayan bu sıra dışı yöntemin çalışma prensibi görenleri hayrete düşürüyor.

SADECE TUZ VE SUYLA ISI ÜRETİYOR

Yeni nesil sistemin çalışma prensibi tamamen kimyasal bir enerji depolama döngüsüne dayanıyor. Termokimyasal tuzlar su buharıyla temas ettiğinde (hidrasyon aşaması) ortaya yoğun bir ısı enerjisi çıkıyor ve bu sıcaklık doğrudan yaşam alanlarına aktarılıyor. Gün içerisinde güneş enerjisi veya ucuz tarifeli elektrikle kurutulan (dehidrasyon aşaması) tuzlar ise yeniden şarj edilerek ısınma döngüsünü kesintisiz sürdürüyor.

HAVAYI KURUTMADAN SAĞLIKLI ISINMA SAĞLIYOR

Kombi ve kalorifer sistemlerinin en büyük dezavantajı olan iç mekan havasını kurutma sorunu, bu teknolojiyle tamamen ortadan kalkıyor. Ortamdaki nem dengesini koruyarak çalışan sistem, solunum yollarını yormayan çok daha sağlıklı bir ortam sunuyor. Mevcut ısı pompalarıyla da entegre çalışabilen teknoloji, özellikle nemli iklimlerde yapılan testlerde üstün performans sergiledi.

FATURALARI DÜŞÜRECEK YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI

ABD'nin New York, Seattle ve Minneapolis gibi farklı iklim kuşaklarında başarıyla test edilen sistemin yaygınlaşması için maliyetleri düşürme çalışmaları hız kazandı. Araştırmacılar, depolama maliyetini kilovat-saat başına 10 sentin altına çekerek bu teknolojiyi her eve ulaştırmayı hedefliyor. Uzmanlara göre tuz tabanlı bu sistem, yakın gelecekte doğal gaz bağımlılığını bitirerek ev ısınmasında yeni bir çağ başlatacak.