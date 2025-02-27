Soğuk havalarda ısınma ihtiyacı da artıyor birçok kişi de hem konforlu bir ortam sağlamak hem de enerji tasarrufu yapmak için kombiyi en ideal sıcaklıkta çalıştırmanın yollarını arıyor. Peki, doğru kombi ayarı nasıl yapılır?

HER ODA İÇİN FARKLI BİR ISI AYARI GEREKİYOR

Uzmanlar, konforlu ve verimli bir ısınma için evin farklı odalarına göre değişen sıcaklık ayarlarının belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Oturma odaları gibi sık kullanılan alanlarda sıcaklığın 20-22°C civarında olması gerektiği aktarılırken, yatak odalarında bu değerin biraz daha düşük tutulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, 20°C’lik bir oda sıcaklığına ulaşabilmek için kombinin genellikle 40-60°C arasında ayarlanması gerektiğini aktardı fakat soğuk havalarda bu aralık 65-70°C’ye kadar çıkarılabilir.

TASARRUF İÇİN DOĞRU AYAR ÖNEMLİ

Öte yandan tasarruf sağlamak için uzmanlar, faturaları düşürmek için kombiyi sürekli açıp kapamak yerine belirli bir sıcaklıkta sabit tutmayı öneriyor. Ayrıca, oda termostatı kullanımı sayesinde evin ihtiyacı olan sıcaklığı daha hassas bir şekilde ayarlayarak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebilirsiniz.