Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, yalnızca güneş ışığından yararlanarak sudan hidrojen üretebilen yeni bir malzeme geliştirdi. Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren bu malzeme, temiz hidrojen üretiminin maliyetini düşürme ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi (OSU) Fen Fakültesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği yöntem, güneş panellerine ihtiyaç duymadan güneş ışığını kullanarak hidrojen üretimine olanak sağlıyor. Araştırmacılar, bu yaklaşımın özellikle otomotiv sektöründe kullanılan hidrojen yakıt hücreleri ve çeşitli kimyasal üretim süreçleri için yeni bir enerji kaynağı sunabileceğini belirtiyor.

Çalışmanın merkezinde, ışık enerjisini emerek kimyasal reaksiyonları hızlandıran fotokatalizörler bulunuyor. Araştırma ekibinin geliştirdiği yaklaşım, harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan güneş ışığından yararlanarak sudan hidrojen elde edilmesini hedefliyor.

Fotokatalizörler güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştürüyor

Araştırmaya liderlik eden OSU öğretim üyesi Kyriakos Stylianou, katalizörlerin kimyasal reaksiyonların hızını artıran, ancak reaksiyon sırasında kendileri tüketilmeyen maddeler olduğunu belirtiyor. Fotokatalizörler ise ışık enerjisini emerek bu reaksiyonların gerçekleşmesini kolaylaştırıyor.

Stylianou'nun önceki çalışmaları, metal-organik çerçeveler (MOF) olarak bilinen gözenekli ve kristal yapılı malzemeler üzerine yoğunlaşıyordu. Metal iyonları ile organik moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan bu yapılar, nano boyutlardaki gözenekleri sayesinde farklı kimyasal ve yapısal özellikler kazanabiliyor.

MOF'ların bileşenleri değiştirilerek özellikleri belirli amaçlara göre ayarlanabiliyor. Bilim insanları bugüne kadar yaklaşık 100 bin farklı MOF sentezlerken, çok daha fazla yapının potansiyel özellikleri bilgisayar modelleriyle tahmin ediliyor. Bu çeşitlilik, güneş enerjisinden yararlanabilecek yeni malzemelerin geliştirilmesi için geniş bir araştırma alanı sunuyor.

BVR-19 adlı malzeme hidrojen üretiminde kullanıldı

Araştırmacılar, güneş ışığından yararlanarak hidrojen üretimini incelemek için BVR-19 adı verilen bir metal-organik çerçeve üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

Bu malzemenin tercih edilmesinde, ışığa maruz kaldığında geçici olarak parçalanabilen ve reaktif kükürt türleri oluşturabilen bir kükürt-kükürt bağına sahip olması etkili oldu. Bu yapı, ışık enerjisinin yakalanması ve elektronların kimyasal reaksiyonlarda kullanılacak bölgelere taşınması açısından önemli bir rol oynuyor.

Stylianou, geliştirdikleri malzemenin enerji dönüşümünde yalnızca metal atomlarına dayanmadığını, kükürt içeren organik bileşenlerin de bu süreçte etkin olduğunu belirtti.

Araştırmacılara göre malzeme, güneş ışığını emerek elektronların hareketini sağlıyor ve böylece hidrojen üretimini mümkün kılan reaksiyonları destekliyor.

Yöntemin dikkat çeken özelliklerinden biri, güneş ışığı dışında harici bir enerji kaynağına ve ek maliyetli metalik katalizörlere ihtiyaç duymaması. Ayrıca BVR-19'un sulu çözeltilerde ve oda sıcaklığında sentezlenebilmesi, üretim sürecinin kolaylaştırılması açısından avantaj sağlayabilir.

Ekip, malzemenin temel yapısını büyük ölçüde koruyup yalnızca içerdiği metali değiştirerek farklı versiyonlarını da inceledi. Bu deneyler, MOF'ların bileşimindeki küçük değişikliklerin performansı nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı oldu.

Yeşil hidrojenin maliyetini düşürebilir

Hidrojen, özellikle ulaşım ve sanayi gibi sektörlerde fosil yakıtlara alternatif oluşturabilecek enerji kaynakları arasında yer alıyor. Ancak hidrojenin nasıl üretildiği, çevresel etkisini ve maliyetini doğrudan belirliyor.

Günümüzde hidrojenin önemli bir bölümü, doğal gazın buharla işlendiği metan-buhar reformasyonu yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde karbondioksit açığa çıkıyor. Yenilenebilir enerji kullanılarak sudan hidrojen elde edilmesi ise üretim sürecinin karbon ayak izini azaltma potansiyeli taşıyor.

Araştırmada aktarılan tahminlere göre, metan-buhar reformasyonuyla üretilen hidrojenin maliyeti kilogram başına yaklaşık 1,50 dolar seviyesindeyken, yeşil hidrojenin maliyeti yaklaşık 5 dolara ulaşabiliyor. Bu rakamlar üretim koşullarına ve enerji fiyatlarına göre değişebiliyor.

Stylianou, geliştirdikleri çalışmanın daha verimli malzemeler tasarlamak ve yeşil hidrojen üretiminin maliyetini düşürmek için bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Araştırmacılara göre bulgular, güneş enerjisini doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürebilen malzemelerin geliştirilmesi açısından yeni olanaklar sunuyor. Bununla birlikte, yöntemin ticari ölçekte kullanılabilmesi için üretim verimliliği, malzemenin uzun süreli kararlılığı ve toplam maliyet gibi unsurların da değerlendirilmesi gerekiyor.