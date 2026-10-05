Artan odun fiyatları ve yakacak odun kullanımının getirdiği iş yükü, ev sahiplerini alternatif ısınma yöntemlerine yöneltiyor. Newsweek’te yer alan habere göre, soğuk havalarda tercih edilecek ısıtma sisteminde toplam maliyet önemli bir rol oynuyor.

Odunla ısınan konutlarda yakıt masrafının yanı sıra nakliye, depolama alanı ve kazan bakımı gibi süreçlerin oluşturduğu ek yükler, kullanıcıları farklı çözümler aramaya sevk ediyor. Bu doğrultuda, geleneksel yöntemlere kıyasla daha pratik ve verimli kabul edilen ısı pompaları öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor.

ISI POMPASI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Isı pompası teknolojisi; dış ortamdaki hava, toprak veya su gibi kaynaklardan aldığı ısı enerjisini konut içine aktarma prensibiyle çalışıyor. Çalışmak için elektrik enerjisine ihtiyaç duyan sistemlerin başında, müstakil evlerde sıklıkla tercih edilen "hava-su" modelleri geliyor. Bu modeller, hem iç mekan ısıtmasını hem de kullanım için sıcak su tedarikini üstlenebiliyor.

Sistemin çalışma performansı; dış hava sıcaklığı, binanın yalıtım durumu, konutun ısı gereksinimi ve sistemdeki suyun ısıtılacağı dereceye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

MEVCUT RADYATÖRLERE UYUMLULUK VE MALİYET DEĞERLENDİRMESİ

Isı pompaları, radyatör altyapısı hazır olan binalarda da kullanılabiliyor ancak mevcut radyatörlerin ısı pompasıyla ulaşılan su sıcaklığında yeterli performansı verip veremeyeceğinin kurulum öncesinde analiz edilmesi gerekiyor. Yüksek sıcaklık değerlerine göre tasarlanmış sistemlerde bazı radyatörlerin değiştirilmesi veya revize edilmesi gerekebileceğinden, önceden detaylı bir ısı ihtiyacı hesabı yapılması öneriliyor.

İşletim maliyetlerini düşürmek amacıyla ısı pompaları güneş enerjili sistemlerle entegre edilebiliyor. Güneş panellerinden elde edilen elektrikle beslenen ısı pompaları, şebekeye olan bağımlılığı azaltıyor. Panellerden sağlanan enerji miktarı ise tesisatın kurulu gücüne, panellerin açı ve yönüne, mevsime ve hava şartlarına göre farklılık gösteriyor.