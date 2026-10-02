Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte her yıl tekrarlanan "Kombi ne zaman açılmalı?" sorusu yeniden gündemde. Uzmanlar, kombi açmak için sabit bir tarih beklemek yerine ev içi ortam sıcaklığının takip edilmesini öneriyor.

Oda sıcaklığı 18-19 derecenin altına düştüğünde kombiyi düşük derecede çalıştırmaya başlamak, hem sağlık hem de sistemin aşırı zorlanmaması açısından en ideal yöntem olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği Doğu Anadolu'da Ekim başında vanalar açılırken, Ege ve Akdeniz sahil şeridinde bu tarih Kasım sonuna kadar ertelenebiliyor.

KOMBİYİ AÇMADAN ÖNCE BU ÖNLEMLERİ MUTLAKA ALIN

Kombiyi yakmadan önce alınacak basit önlemler, faturalarda %30’a varan tasarruf sağlıyor. Isıtma sistemini devreye sokmadan önce yapılması gereken altın kurallar şunlar:

Petek temizliği ve hava alma: Peteklerin altı soğuk, üstü sıcak kalıyorsa sistemde hava var demektir. Kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin havasını almak ve gerekirse tesisat temizliği yaptırmak ısı verimini doğrudan artırır.

Radyatörlerin önünü açın: Peteklerin önüne konulan uzun perdeler, koltuklar veya mobilyalar sıcak havanın odaya yayılmasını engeller. Mümkünse petek arkalarına ısı yalıtım levhaları (strafor) yerleştirerek ısının duvardan dışarı kaçması önlenmelidir.

Termostatik vana kullanımı: Her odayı aynı derecede ısıtmak yerine, kullanılmayan odaların vanalarını tamamen kapatmak yerine düşük ayara getirmek, sık kullanılan alanlarda ise termostatik vana kullanarak sıcaklığı sabitlemek ciddi tasarruf sağlar.

Kombi bakımını ihmal etmeyin: Yıllık periyodik kombi bakımı, hem olası arızaların önüne geçer hem de cihazın daha az doğal gaz harcayarak maksimum performansa ulaşmasını sağlar.

KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIP KAPATMAK FATURAYI BÜYÜTÜYOR

Tüketicilerin en sık yaptığı hatalardan biri, evden çıkarken veya gece yatarken kombiyi tamamen kapatmaktır. Soğuyan duvarları ve ortamı tekrar ısıtmak için kombi çok daha fazla enerji harcar. Bunun yerine, evde olunmayan saatlerde kombi derecesini tamamen kapatmak yerine 16-17 derece seviyesine düşürmek çok daha ekonomik bir çözümdür.