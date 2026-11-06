Kış aylarında doğalgaz faturasını düşürmek isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında kombinin gece nasıl kullanılması gerektiği geliyor. Gece kombiyi tamamen kapatmanın mı yoksa düşük sıcaklıkta çalıştırmanın mı daha az doğalgaz tükettiği merak ediliyor. Uzmanların önerileri ise evin yalıtım durumuna ve ısıtma sisteminin özelliklerine göre değişiyor.

GECE KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAK TASARRUF SAĞLAR MI?

Kombiyi gece kapatmak her evde aynı sonucu vermiyor. Evin içindeki sıcaklık düştükçe dışarıya verilen ısı miktarı da azalıyor. Bu nedenle gece boyunca gündüz belirlenen sıcaklığı korumak yerine oda sıcaklığını birkaç derece düşürmek, doğalgaz tüketimini azaltabiliyor.

Özellikle yalıtımı iyi olmayan evlerde ihtiyaç duyulmayan saatlerde ısıtmayı kısmak daha ekonomik olabiliyor. Sabah evi yeniden ısıtmak için enerji harcanması ise gece boyunca sağlanan tasarrufu tamamen ortadan kaldırmıyor.

GECE KOMBİ KAÇ DERECEDE OLMALI?

Enerji verimliliği rehberlerinde gece saatleri için genellikle 16-19 derece aralığı öneriliyor. Bununla birlikte ideal sıcaklık evin özelliklerine ve içerisinde yaşayan kişilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli.

Bebeklerin, yaşlıların veya daha sıcak bir ortamda bulunması gereken kişilerin yaşadığı evlerde sıcaklığın gereğinden fazla düşürülmemesi gerekiyor.

YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT

Yoğuşmalı kombiler, uygun koşullarda daha düşük kalorifer suyu sıcaklıklarında daha verimli çalışabiliyor. Bu nedenle kalorifer devresindeki su sıcaklığını gereğinden yüksek ayarlamamak tasarrufa katkı sağlayabiliyor.

Ancak kombinin ekranında görülen su sıcaklığı ile oda termostatındaki sıcaklık birbirinden farklı değerleri ifade ediyor. Ayar yapılırken bu iki değerin karıştırılmaması gerekiyor.

BU HATALARI YAPMAYIN

Oda termostatı ve zamanlayıcı kullanmak, kombinin yalnızca ihtiyaç duyulan saatlerde çalışmasını sağlayabiliyor. Bunun yanında peteklerin önünü kapatmamak, kombi bakımını aksatmamak ve evdeki ısı kayıplarını azaltmak da tüketimin kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor.

Genel olarak birçok evde kombiyi gece tamamen kapatmak yerine oda sıcaklığını birkaç derece düşürmek daha dengeli bir yöntem olarak öne çıkıyor. En uygun ayar ise evin yalıtımına, hava sıcaklığına ve kullanılan kombinin özelliklerine göre değişiyor.