'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan, daha sonra dosyasına "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması da eklenen komedyen Deniz Göktaş, dün yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Göktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Göktaş, Vatan Yerleşkesi'ndeki emniyet birimine ters kelepçeyle götürüldü.

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YouTube'da yayımladığı ve yaklaşık bir haftada 10 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" gösterisi nedeniyle ifade veren Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geceyi nezarethanede geçirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DENİZ GÖKTAŞ'A DESTEK Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Göktaş'a destek vermek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun adliyeye gelişi sırasında burada bulunan bazı kişiler, kendisine ve beraberindeki heyete tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Göktaş hakkında CİMER'e 185 ayrı şikâyet ulaştığı belirtilerek, yapılan değerlendirmenin ardından "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Daha sonra soruşturma dosyasına "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması da eklendi.

DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA TOPLANDILAR

Göktaş'a destek vermek amacıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, siyasi parti, demokratik kitle örgütü temsilcisi, sanatçı, vatandaş ve milletvekili Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi...

Sabah saat 10.00 itibarıyla adliye önünde toplanmalar başlarken, polis ekipleri de çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan Göktaş'ın gözaltına alınması, komedyenler başta olmak üzere siyasetçiler, sanatçılar ve gazetecilerin de tepkisini çekti.

Çok sayıda isim, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Göktaş'a destek mesajları yayımladı.