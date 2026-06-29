Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisini YouTube hesabından paylaşan komedyen Deniz Göktaş, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.



Sosyal medyada viral olan gösteri 4 gün içinde 5,8 milyon izlenmeye ulaşırken, gösteriye yönelik yoğun ilginin ardından Göktaş hedef haline geldi.







GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up performansı sırasında yaptığı şakalar nedeniyle hedef gösterilen Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile soruşturma başlattı.





TATİL İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Göktaş, gösterisinin yayına hazır hale gelmesinin ardından uzun süredir planladığı tatil nedeniyle yurt dışında arkadaşlarının yanına gittiğini, yakın sürede Türkiye'ye dönüş yapacağını belirten sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler. Uzun yıllar ülkede olacağım... Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa da ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."