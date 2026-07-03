Komedyen Deniz Göktaş'ın emniyetteki ifadesine Sözcü TV ulaştı. Göktaş ifadesinde, "İnançlı insanları kırmak gibi bir amacım yok" dedi.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığı emniyetteki ifadesinde Deniz Göktaş, üzerine atılı suçlamaları reddederken, "Cumhurbaşkanını aşağılama niyetim yoktu. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir. Kamuoyunda açık bir şekilde sık sık tartışılır konuşulur. Demokrat otokrat bir kelimedir" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMA NİYETİM YOK'

Komedyen Deniz Göktaş'ın ifadesi şöyle:

Burada yapılan paylaşımlar, benim tarafından yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan paylaşımdaki kişi benim. Bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye'de yaptığım stand-up gösterisidir.

Bu stand-up gösterisinde konuşma metni benim tarafımdan hazırlanmış metindir. Tarafıma yöneltilen halkı belirli bir kesiminin benimsediği din değerlerini alenen aşağılamaya kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri benim 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösteriyi izlemiştir. Hiçbirinden bu kısma dair incindiklerine dair şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Sadece dindarlar değil her türkü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır.

Burada kötü bir şey demiyorum. "Çeviride sorun var" cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak için yapmadım. Günlük hayatta bunu duysam çok üzülürdüm.

Cumhurbaşkanını aşağılama niyetim yoktu. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir. Kamuoyunda açık bir şekilde sık sık tartışılır konuşulur. Demokrat otokrat bir kelimedir.

Gösteri boyunca popüler figürler, ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olayları izleyip yaptığım mizahi bir davranıştı. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

İKTİDARA YAKIN İSİMLER HEDEF GÖSTERDİ

Deniz Göktaş, iktidara yakın isimlerin hedef göstermesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Göktaş emniyetteki ifadesinin ardından, adliyeye sevk edilmişti.