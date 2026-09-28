"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından çıktığı yurt dışı tatilinden Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak 3 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar çıktı.

Mahkeme, Deniz Göktaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Göktaş, "suçu ve suçluyu övme" suçundan ise beraat etti.

Mahkeme, verilen kararın ardından Deniz Göktaş'ın tahliyesine hükmetti.

GÖKTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Göktaş, 88 günlük tutukluluğunun ardından özgürlüğüne kavuştu.

Göktaş'ı cezaevinden çıkışta yakınları, arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

'HAYALİM ÜÇÜMÜZÜN TEK ARABAYLA İSTANBUL'A GİTMESİYDİ'

Cezaevinden çıkan Deniz Göktaş ilk açıklamasında tutuklu Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur'dan bahsetti.

Göktaş şunları söyledi:

"Aileme, anneme, babama ve arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ama Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hayalim, üçümüzün hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gitmesiydi; öyle olmadı.

Oğuzhan Uğur burada. Haberleri izlememe rağmen hala suçlamasını bilmiyorum.

Türkiye'de, sadece burada değil, benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkûm olan binlerce insan var.

Tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama içerisi, dışarısı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir."