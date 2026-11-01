Taklitleri ve sahne performanslarıyla tanınan Yavuz Seçkin, katıldığı programda günlük yaşamındaki hareketliliğe ilişkin soruları yanıtladı.

Yıllardır setlerde, çekimlerde ve farklı projelerde yoğun şekilde çalıştığını anlatan Seçkin, bu tempoya alıştığını ve işlerinin azaldığı dönemlerde kendisini huzursuz hissettiğini belirtti.

Anksiyete yaşadığını açıklayan komedyen, “Hareket olmadığı zaman hasta oluyorum. Şu anda da bir anksiyetem var. İşte evde olduğum zaman böyle çok tempoya alışmışız. Yani her yere koşmaya, her gün sette olmaya. Biraz böyle tempo düşünce ben hasta oluyorum galiba” dedi.

"DİCLE TUTAMAZ BENİ"

Evde olduğu zamanlarda da boş durmayı sevmediğini belirten Seçkin, sürekli farklı işlerle ilgilendiğini söyledi. Eşi Dicle Seçkin’in kendisinin hareketli yaşamına yetişmekte zorlandığını esprili bir dille anlatan komedyen, evdeki günlük rutinini şu sözlerle aktardı:

“Ben hiperaktivite seviyorum ya. Hiperaktif bir çocuğum. Ev içerisinde yani Dicle tutamaz beni. Yani hani ben aşağı inerim, yukarı çıkarım, bahçede çimleri keserim, klor atarım havuza, o şu bu yani her şeyi ben yaparım.”