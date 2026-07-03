Sahnelediği “Ölü Deniz” adlı gösterisinin YouTube’a yüklenmesinin ardından milyonlarca kişi tarafından izlenen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Göktaş ile ilgili CİMER’e 185 ayrı şikayet geldiğini ve yapılan değerlendirme sonucu halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının kararlaştırıldığı açıkladı. Yaşananların ardından Göktaş ise “ Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz” demişti. Göktaş, tatil için gittiği yurt dışı gezisinden dün İstanbul’a döndü ve havalimanında pasaport kontrolü sırasında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ters kelepçe uygulaması tepki çekti. Cumhurbaşkanına hakaretle de suçlanan komedyenin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Deniz Göktaş hakkında soruşturma açılması ve gözaltı, siyaset-sanat camiasında şöyle eleştirildi:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Deniz Göktaş, özlediğimiz gülümsemeyi hatırlattı diye gözaltında. Şaşırdık mı? Bu iktidar yıllarca sadece tek bir ‘Gülen’i sevdi; onun dışında gülen ve güldüren kimseye tahammülleri yok.

TİP Sözcüsü Sera Kadigil: Susmayın. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılsın.

Türk rock müziği gruplarından Moğollar: İyi ki varsın Deniz Göktaş. Neşemizi de çalamazlar ya.

Oyuncu Şevket Çoruh: Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün... Devlet ise ‘gülme sırası bizde’ deyip komedyeni gözaltına almış. Gülmek serbest, güldürmek şüpheli; şaka yapmak kabahat, şakaya alınmak devlet ciddiyeti. Memleket, kahkahaya bile tutanak tutuyor.

CİMER’E 185 ŞİKAYET GELDİ

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla başlatıldığını, Göktaş hakkında 185 CİMER başvurusu yapıldığını duyurdu.