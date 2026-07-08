Komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin Youtube'da milyonlarca izleyiciye ulaşmasının ardından tutuklanması kamuoyundan büyük tepki çekti.

Cem Yılmaz, Ata Demirer, Hasan Can Kaya gibi komedyenlerin Göktaş'ın tutuklanmasına sessiz kalması vatandaşların tepkisini çekerken, 'Prens', 'Var Bunlar' gibi dizilerle büyük beğeni toplayan oyuncu Giray Altınok'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Altınok, sosyal medya hesabının kapak fotoğrafını 'Ölü Deniz'in görseliyle değiştirdi. Altınok'un bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından da takdirle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube kanalı üzerinden yayınladığı ve milyonlarca izlenmeye ulaşarak dijital medyada büyük yankı uyandıran "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi yasal takibe takıldı. Gösterideki bazı ifadeleri nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Göktaş, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama kararı, sanat dünyasında ve sosyal medyada ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.