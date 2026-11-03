DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar bir televizyon kanalında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’da kendisi için hazırlanan yeni bir yere geçtiğini açıkladı.

ZP lideri Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

“Abdullah Öcalan bundan kısa bir süre önce komisyon üyeliğine atandı ve komisyon üyeliğine atandığı an mahkumiyeti sona erdi. Çünkü bir mahkum, yasalara göre komisyon üyesi olamaz. Devletin herhangi bir komisyonunda çalışamaz. Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil. Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Bu villa, onun için aynı zamanda bir çalışma ortamı olarak tasarlanmış.

Ümit Özdağ

‘NASIL ANLATILACAK’

Bu villada kendisi, yardımcıları, muhtemelen evlenmesi düşünülen kişi özel kalemi olarak da çalışacak. Görüşmelerini, siyasi faaliyetlerini burada sürdürecek. Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar. Tabii bu arada Öcalan’dan öyle talepler geliyor ki ben bile duyduğum zaman, ‘Hadi canım, olmaz o kadar!’ diyorum. Birazcık daha olgunlaşsın, bu taleplerini de paylaşacağım.”

Öcalan - Pervin Buldan

Buldan: Yeni yere geçti statüsü henüz sağlanmadı

İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, süreçte bir tıkanıklık olduğunu belirtti. Öcalan’ın İmralı’da kaldığı yerin değiştiğini doğrulayan Buldan, “Sadece çalışma koşulları düzenlendi. Yoksa statü meselesi Öcalan’ın o yere geçmesiyle tanımlanmış değil. Öcalan barış ve siyasallaşma koordinatörü olarak katkı sunmak istiyorum demişti ama bu sağlanmadı kendisine. Gelsin Mecliste konuşsun dediler, bunlar şu an konuşulmuyor. Bu durum Öcalan’ın itibarını zedeliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Mekanın değişmiş olması statü sağlamıyor” ifadelerini kullandı.